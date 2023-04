Il Bayern Monaco sta valutando se sospendere Mané dopo la manata a Sané (Sky Germania)

Il calciatore è stato obbligato a scusarsi con Sané e anche con lo spogliatoio. Potrebbe esserci anche la rescissione dei contratto

L’ambiente del Bayern Monaco non sta certo vivendo un momento felice. Dopo l’esonero di Julian Nagelsmann, è arrivata l’eliminazione in coppa di Germania e la rovinosa sconfitta per 3-0 contro il Manchester City, che lo ha messo con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. L’ambiente ora è teso per l’aggressione di Sadio Mané al proprio compagno di squadra, Leroy Sané, dopo il fischio finale all’Etihad. Il senegalese, arrabbiato per come il nazionale tedesco gli si era rivolto dopo una giocata all’83esimo, gli ha inferto un colpo che gli ha fatto sanguinare il labbro. Ora il consiglio di amministrazione bavarese sta valutando quale sanzione imporre all’ex Liverpool. Come riporta As:

“L’amministratore delegato Oliver Kahn e il direttore sportivo Hasan Salihamidzic si sono già incontrati mercoledì pomeriggio per discutere delle possibili conseguenze. Hanno tenuto un altro colloquio il giorno successivo in cui erano presenti entrambi i calciatori e Mané si è scusato. La società gli ha anche imposto di scusarsi con lo spogliatoio. La decisione finale sarà nota nella giornata di giovedì. Durante l’allenamento, si è visto il senegalese parlare con Tuchel e partire con i suoi compagni di squadra, tra cui Sané, con apparente normalità”.

Tuttavia, il canale televisivo Sky ipotizza che, probabilmente, non basterà solo una multa salata per sanzionare l’attaccante.

“Tenendo presente che il club non può e non pensa di lasciare impunito quanto accaduto, tutto fa pensare che Mané non solo riceverà una sanzione economica consistente, ma potrebbe anche essere sospeso per un po’ “.

Sempre secondo Sky, inoltre, l’ex giocatore del Liverpool, pur avendo un contratto fino al 2025 , non avrà un futuro a Monaco oltre l’estate, visto che molti giocatori non sono affatto d’accordo con il suo comportamento.

“Non è escluso che il fuoriclasse della Bundesliga rescinda unilateralmente il suo contratto”.

Il club tedesco, tra l’altro, ha già dovuto fare i conti con una situazione molto simile in un passato non troppo lontano. Nel 2012, Franck Ribéry aveva fatto un occhio nero ad Arjen Robben dopo un caso simile. Quella volta però la violenza, paradossalmente, portò i due campioni a diventare una delle migliori coppie estreme del mondo, oltre che migliori amici.

