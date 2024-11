Figc “sotto minaccia”: nasce un nuovo organo di governo per controllare i conti dei club (Gazzetta)

Gravina ha convocato d’urgenza una riunione per lunedì. Il progetto toglierebbe al Consiglio federale la possibilità di decidere chi può iscriversi ai campionati.

Il governo attuerà un nuovo organo per controllare i conti delle società calcistiche (e non solo); dovrebbe chiamarsi Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. La Figc si riunirà lunedì.

Nuovo organo di governo per controllare i conti della Serie A: convocata una riunione dalla Figc

Scrive la Gazzetta dello Sport:

La nuova Agenzia andrebbe a sostituire la Covisoc, che è un organo autonomo ma all’interno della struttura della Figc. Una volta messo a conoscenza dell’iniziativa, il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha convocato d’urgenza per lunedì alle 18 i presidenti delle componenti federali. Primo perché rivendica il principio di autonomia dello sport dalla politica. Secondo perché questo progetto, che al momento ha ancora diversi punti da chiarire, di fatto toglierebbe al Consiglio federale la possibilità di decidere chi abbia modo di iscriversi ai campionati. Si tratterebbe di un ente pubblico non economico, con sede a Roma, posto sotto la vigilanza di Palazzo Chigi o del ministro dello Sport. Potrebbe attuarsi tra circa un anno.

Le parole di Gravina all’Ansa:

«Comunicare i veri valori del calcio è diventato sempre più difficile. Alcune componenti pensano di sapere tutto, ma oggi abbiamo bisogno di un elemento fondamentale come quello dell’umiltà. Qualche giorno fa, nella mia audizione, ho portato il report 2023, la dimensione industriale e imprenditoriale della federazione che spesso è sotto analisi di esperti di economia che attribuiscono al calcio grandi responsabilità. È evidente che c’è una responsabilità di chi gestisce la propria azienda, non è pensabile che disavanzi di bilancio possano individuare responsabilità della federazione».

