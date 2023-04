Gaetano: «Non ci siamo adagiati. Osimhen è importante ma a Milano fatto una grande partita»

Com’è il tuo rapporto con Spalletti?

«Molto buono. Quando spende belle parole per me, sentirle da lui che sta facendo grandissime cose a Napoli e in tutta la carriera per me è molto importante. Sono cresciuto, sto crescendo. Non è facile non giocare, ma comunque mi faccio trovare pronto, sia in allenamento sia quando vengo chiamato in causa»

Che emozione sarà la festa-scudetto per un campano come te?

«E’ molto bello, ma non riesco a pensare adesso alla festa scudetto perché si devono vincere almeno altre 4-5 partite. Fa piacere vedere le strade dipinte d’azzurro, è molto bello»

Hai progetti per il futuro?

«Non ci penso adesso. Il mio futuro è rimanere qui, dare il massimo per il Napoli e poi vedremo»

Un appello ai tifosi del Napoli?

«Mando un grandissimo saluto e accompagnateci al grande sogno»