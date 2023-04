De Laurentiis al Viminale per la festa scudetto: quella ufficiale il 4 giugno

Realizzato un piano di sicurezza sia in occasione della festa spontanea, con la certezza matematica del titolo, sia per la festa organizzata alla chiusura del campionato.

Si è conclusa la riunione al Viminale fra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e il ministro dell’Interno Piantedosi. Presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e i vertici delle forze dell’ordine a livello nazionale.

Dall’Ansa filtrano notizie secondo cui “il Viminale ha confermato il proprio sostegno. Rafforzamento delle forze dell’ordine e un piano sicurezza sia in occasione della festa spontanea, che ci sarà nel giorno in cui la squadra conquisterà matematicamente il titolo, sia in occasione della festa organizzata che si svolgerà a chiusura del campionato il 4 giugno“.

L’amministrazione napoletana vuole poi evitare che la popolazione si concentri nel cuore della città e soprattutto che vi arrivi con le automobili. Per questo il piano di sicurezza prevede di potenziare anche il servizio di trasporto pubblico. Previsto anche un piano ad hoc dal punto di vista sanitario con il coinvolgimento dell’Asl Napoli 1.

Oltre al Maradona si pensa ad altri luoghi dove poter festeggiare il Napoli e le aree designate sembrano essere Piazza Plebiscito, Piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Sono previsti eventi anche nelle provincie vicine come Nola, Giugliano, Castellamare di Stabia e Pozzuoli. Compresi anche i territori di Caserta e Benevento.

Da giorni De Laurentiis aveva anticipato l’incontro con il ministro Piantedosi e più volte si era soffermato sull’intenzione di trovare una soluzione sul tema dei tifosi violenti e la successiva polemica sulle bandiere e gli striscioni. Questa mattina il presidente del Napoli lo ha ribadito in una chiamata con un tifoso e influencer napoletano chiedendo di “seppellire l’ascia di guerra” e sostenere la squadra nel ritorno di Champions contro il Milan.

