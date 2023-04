Chiesa in confusione tattica, Allegri lo ha schierato in quattro ruoli diversi (Gazzetta)

Sta diventando un caso. Allegri gli cambia sempre ruolo: punta, esterno a tutta fascia o nel tridente d’attacco e infine anche seconda punta

La Gazzetta fa le pulci alla squadra di Massimiliano Allegri. Questa volta il focus è su Federico Chiesa, stella prima della Fiorentina e oggi della Juventus. L’esterno d’attacco di Allegri è in cerca di una posizione.

Si potrebbe usare la metafora di Totò cerca casa, in questo caso sarebbe Chiesa cerca una posizione. Con Allegri, al ritorno dall’infortunio, Federico ha ricoperto più posizioni in campo, senza però trovarne una che esaltasse le sue qualità.

Anche da esterno ha fatto fatica a incidere. Gazzetta sottolinea che l’italiano è diventato un caso alla Juventus:

“Per Allegri cambia sempre ruolo, da punta a laterale a tutta fascia fino a esterno del tridente. Ma fatica ancora a tornare al top. In 1.007 minuti sul campo, quattro ruoli diversi. E tanta confusione. Come se non bastassero all’ex viola i continui problemi fisici di una stagione partita ad handicap, dopo l’operazione al ginocchio del gennaio 2022“.

La fatica nel ritornare in condizione dopo l’infortunio c’è e si vede, “Ma al di là delle condizioni fisiche, ci sono le questioni tattiche. Chiesa ha sofferto tremendamente nel primo tempo contro l’Inter, in cui è stato utilizzato da prima punta al fianco di Di Maria”.

Il dato preoccupante è che anche la squadra si è accorta di certa confusione tattica in campo. Lo ha sottolineato Bonucci dopo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, dove Chiesa ha fatto la prima punta:

“Nel ruolo di centravanti atipico, come rimarcato anche da capitan Bonucci nel dopopartita di San Siro, l’ex Fiorentina difetta in alcune caratteristiche. «Siamo stati costretti a lanciare lungo, ma con Chiesa faticavamo a tener palla davanti, non ha questa capacità». Una punzecchiatura più all’allenatore che al compagno di squadra. Che in stagione ha fatto anche il laterale destro a tutta fascia, ricevendo molte critiche nella disfatta di Napoli“.

ilnapolista © riproduzione riservata