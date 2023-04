Casini: «Treni al posto degli aerei per le trasferte? Si sceglie l’aereo per motivi di sicurezza» 

Repubblica intervista il presidente della Serie A sulla sostenibilità ambientale: «La fascia da capitano avrà i colori delle gradazioni climatiche».

In occasione della Giornata della Terra del 22 aprile la Serie A parteciperà all’iniziativa del sito Green & Blue per far indossare ai capitani una fascia particolare. In merito a questa petizione, La Repubblica ha intervistato Lorenzo Casini, Presidente della Lega calcio di Serie A, che ha espresso il suo pensiero a riguardo:

«È una petizione che condividiamo in pieno. Abbiamo subito accolto questo suggerimento lanciato dai capitani Calabria, Pessina e Berardi e da Alex Del Piero e quindi ci sarà la fascia da capitano che richiamerà i diversi colori delle gradazioni climatiche. Siamo grati alla petizione anche perché la Lega di Serie A è stata scelta dall’Uefa per un progetto pilota che deve portarci a realizzare tutti gli obiettivi di sostenibilità in vista del 2030».

Sulla sostenibilità per i trasporti e sulla preferenza dei treni piuttosto che gli aerei, Casini afferma:

«Non escludo che lo si possa fare in futuro, ma ricordiamoci che una squadra di Serie A ha esigenze di sicurezza per cui un volo spesso è una scelta obbligata».

In merito all’economia circolare, come avvenuta in Inghilterra eliminando la carne dai menu degli stadi, sostiene:

«Da noi intanto serve un ristorante allo stadio e non sempre c’è. L’economia circolare è nella nostra strategia, possiamo immaginare forme di incentivazione».

Mentre in Germania la sostenibilità è uno dei temi di iscrizione al campionato, per l’Italia Casini risponde:

«Per le infrastrutture stiamo elaborando proposte per la Federazione. Lo potremo fare anche per l’economia circolare».

In riferimento all’inquinamento che provoca un gol:

«Preferisco rispondere in positivo. Per la scorsa Giornata della Terra ad ogni gol corrispondeva un certo numero di alberi piantati. È un’iniziativa che dovremmo rendere permanente».

Infine, Casini parla di quanto sia cambiata l’ideologia di alcuni Presidenti italiani riguardante la sostenibilità:

«È una leggenda. Negli ultimi anni la geografia delle proprietà dei club di A è cambiata molto. Sono entrati i fondi, ci sono proprietà straniere. Gli americani per esempio sono molto sensibili alla sostenibilità e all’inclusione. E anche tutti gli altri stanno facendo molto».

