Del Piero: «Il Napoli ha la qualità  per affrontare chiunque al prossimo turno»

Il commento a Sky di Capello: «Ho visto grande umiltà e grande attenzione nel Napoli anche a risultato acquisito»

Al termine della sfida di Champions tra il Napoli e l’Eintracht, con la formazione di Spalletti che, ancora una volta, ha dominato sui tedesco vincendo per 3-0 e qualificandosi per i quarti di finale, negli studi di Sky si commenta la partita con Del Piero

«Tre squadre italiane ai quarti vuol dire che si può fare ottimo calcio anche con le idee come dimostra il Napoli. Inter e Milan devono alzare il livello mentre il Napoli ha già la qualità per affrontare chiunque al prossimo turno. Senza togliere nulla all’assist di Politano ma Osimhen ha fatto un grandissimo gol. Si vede che ha una fame incredibile anche sull’assist di Di Lorenzo. Lobotka interpreta benissimo un ruolo molto delicato dove è pericolosissimo perdere palla. Arriva da stagioni non facili ma ora si vede che sente la fiducia dei compagni e dell’allenatore. Merita il rinnovo perché sta facendo cose straordinarie ed è imprendibile»

Fabio Capello ha aggiunto

«Ho visto grande umiltà e grande attenzione nel Napoli anche a risultato acquisito. L’Eintracht correva e pressava ma gli azzurri non hanno concesso niente. Veramente complimenti. Il Napoli ha tutto per proseguire, il Milan e l’Inter non danno questa sensazione»

Alessandro Costacurta ha concluso

«Il Napoli ha affrontato nel gruppo squadre molto difficili, ma spesso unione e organizzazione spingono il Napoli ad andare anche oltre le sue capacità. Milan e Inter riusciranno a fare lo stesso ai quarti?»

ilnapolista © riproduzione riservata