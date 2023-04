Capello: «Aspettative più alte per il Milan, il Napoli già proiettato alla prossima Champions»

A Sky: «Credo che Spalletti farà copia e incolla della partita di Milano con grande aggressività»

Negli studi di Sky lungo pre partita per arrivare al fischio d’inizio della sfida di Champions tra il Napoli e il Milan. Fabio Capello ha commentato la gara parlando delle aspettative diverse dei due club

«Aspettative alte le ha soprattutto il Milan perchè il Napoli è già proiettato per la Champions dell’anno prossimo perchè ha in tasca il campionato. Pioli deve però pensare a qualificarsi a questo torneo anche in serie A. E’ una gara molto difficile. La squadra sta seguendo Pioli, all’andata ha sofferto i primi 20 minuti. La cosa più importante che vorrei da questo Milan è l’attenzione ad inizio gara. Credo che Spalletti farà copia e incolla della partita di Milano con grande aggressività»

