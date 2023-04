Calvo: «Dispiace per Agnelli e gli altri, ma siamo soddisfatti. Ora abbiamo delle certezze»

A Sky Sport: «Sono state giornate intense, oggi l’abbiamo vissuta in attesa, non è piacevole attendere, la sentenza è arrivata tardi»

Poco prima della partita di Europa League contro lo Sporting, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il Cfo della ù, Francesco Calvo. Ovviamente Calvo ha commentato la sentenza arrivata oggi dal Collegio di Garanzia del Coni. Queste le parole di Calvo sulla momentanea restituzione dei 15 punti di penalizzazione. Al momento la Juventus è terza in classifica.

«Sono state delle giornate molto intense, ora bisogna concentrarsi sulla partita. Oggi l’abbiamo vissuta in attesa, non è piacevole attendere, la sentenza è arrivata tardi. Soddisfazione? C’è il rammarico per i dirigenti come Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene. C’è solidarietà per loro, ma soddisfazione per la classifica per noi, che non è sub judice e dà soddisfazione a noi e a chi compete contro di noi Ora abbiamo delle certezze».

Avete un auspicio sui tempi? Calvo:

«E’ prematuro, hanno detto 30 giorni sulle motivazioni. Fare ipotesi è impossibile».



Sarà un maggio intenso, tra questione plusvalenze, stipendi, rapporti con agenti. La sentenza vi farà riconsiderare l’atteggiamento sugli altri addebiti o andrete fino in fondo?

«Siamo convinti di aver sempre operato nel giusto, questa convinzione rimane al netto delle decisioni di oggi. E’ da gennaio che c’è stata la sentenza che abbiamo avuto massimo dialogo, col massimo rispetto».

