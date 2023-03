Trombetti unico campano nel comitato dei saggi di Calderoli per l’autonomia regionale

1. Il Clep è presieduto dal professor Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte costituzionale e Professore emerito di diritto amministrativo presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

2. Il Clep è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti esponenti della comunità scientifica e delle istituzioni, di notoria competenza e comprovata esperienza:

1. Giuliano Amato, Presidente emerito della Corte costituzionale;

2. Franco Gallo, Presidente emerito della Corte costituzionale;

3. Annibale Marini, Presidente emerito della Corte costituzionale;

4. Pietro Curzio, Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione;

5. Alessandro Pajno, Presidente emerito del Consiglio di Stato;

6. Luigi Carbone, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato;

7. Carlo Chiappinelli, Presidente di Sezione della Corte dei conti;

8. Giovanni Grasso, Consigliere di Stato;

9. Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia;

10. Gian Carlo Blangiardo, Professore emerito di demografia presso l’Università degli studi di Milano Bicocca;

11. Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato;

12. Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei deputati;

13. Franco Bassanini, Presidente della Fondazione per l’analisi, gli studi e le ricerche sulla riforma delle istituzioni democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche – ASTRID;

14. Anna Finocchiaro, Presidente di Italiadecide – Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche;

15. Enrico La Loggia, già Professore di contabilità di Stato e di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Palermo;

16. Paola Severino, Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;

17. Elena D’Orlando, Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS);

18. Marco Stradiotto, Responsabile per i rapporti con i committenti pubblici presso Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.A.;

19. Giuseppe de Vergottini, Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

20. Giuseppe Franco Ferrari, Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi” di Milano;

21. Carlo Emanuele Gallo, Professore emerito di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Torino;

22. Massimo Luciani, Professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

23. Franco Gaetano Scoca, Professore emerito di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

24. Guido Trombetti, Professore emerito di analisi matematica presso l’Università di Napoli Federico II;

25. Felice Ancora, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Cagliari;

26. Roberto Baratta, Ordinario di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli studi Roma Tre;

27. Michele Belletti, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

28. Francesco Saverio Bertolini, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Teramo;

29. Mario Bertolissi, Ordinario di diritto costituzionale presso Università degli studi di Padova;

30. Enzo Cannizzaro, Ordinario di diritto internazionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

31. Fabio Cintioli, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi internazionali di Roma (UNINT);

32. Francesco De Leonardis, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Macerata;

33. Fabio Elefante, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

34. Mario Esposito, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università del Salento;

35. Giovanni Ferri, ordinario di economia politica presso la Libera Università Maria Santissima Assunta – LUMSA di Roma;

36. Emiliano Frediani, Professore di diritto amministrativo presso l’Università di Pisa;

37. Andrea Giovanardi, Ordinario di diritto tributario presso l’Università degli studi di Trento;

38. Giovanni Guzzetta, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

39. Stelio Mangiameli, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Teramo;

40. Francesco Saverio Marini, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

41. Ludovico Mazzarolli, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Udine;

42. Luca Mezzetti, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

43. Ida Angela Nicotra, Ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Catania;

44. Fabio Pammolli, Ordinario di economia e management presso il Politecnico di Milano;

45. Anna Maria Poggi, Ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Torino;

46. Francesco Porcelli, Professore di economia politica presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”;

47. Pier Luigi Portaluri, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università del Salento;

48. Giulio Maria Salerno, direttore dell’Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini” (ISSIRFA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);

49. Maria Alessandra Sandulli, Ordinaria di diritto amministrativo presso l’Università degli studi Roma Tre;

50. Stefano Salvatore Scoca, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Teramo;

51. Giovanni Tarli Barbieri, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Firenze;

52. Gennaro Terracciano, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”;

53. Vincenzo Tondi della Mura, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università del Salento;

54. Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

55. Filippo Vari, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università europea di Roma;

56. Giuseppe Verde, Ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Palermo;

57. Lorenza Violini, Ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Milano;

58. Vincenzo Zeno Zencovich, Ordinario di diritto privato comparato presso l’Università degli studi Roma Tre;

59. Alberto Zito, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;

60. Valerio Di Porto, Consigliere per l’autonomia differenziata e il PNRR del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con funzioni di coordinatore;

61. Valeria Giammusso, Consigliere giuridico del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con funzioni di coordinatrice.

Fulvio Martusciello coordinatore regionale di Forza Italia ha espresso «grande soddisfazione. Il professor Trombetti è una figura di primissimo piano del mondo accademico, scientifico e culturale campano. Una persona di grande spessore che sono certo saprà dare un valido e qualificato contributo di analisi e definizione dei criteri che individueranno i Lep, necessari per una compiuta attuazione della riforma dell’autonomia differenziata su cui su tutto il centrodestra è impegnato». Il Clep avrà il compito di stabilire costi e fabbisogni di ciascun servizio pubblico.