Spalletti ha costruito attorno a Osimhen un meccanismo perfetto per esaltarlo (Gazzetta)

Il primo anno a Napoli aveva segnato un gol ogni tre partite, nella seconda poco più di una ogni due, adesso è quasi a un gol a partita

La Gazzetta dello Sport scrive di Osimhen:

Osimhen non aveva mai trovato la giusta stabilità come in Italia. Ha saputo uscire più forte anche dal brutto incidente che lo costringe tuttora a giocare con la maschera protettiva. Nella prima stagione a Napoli aveva segnato un gol ogni tre partite (10 in 30 match), nella seconda poco più di una rete ogni due (18 in 32 presenze), adesso è a un passo dal rapporto di un gol a partita (25 in 29 apparizioni), un’enormità per un giocatore di un club italiano. Luciano Spalletti, evidentemente, ha qualche responsabilità nelle tappe che segnano il decollo. Senza fargli sconti, ha costruito attorno a Osimhen un meccanismo perfetto per esaltarne le caratteristiche. Adesso è normale che l’apriscatole nigeriano sia nel mirino delle big d’Europa, però c’è un lavoro da finire.

