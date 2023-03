Reina: «Vinicius dovrebbe concentrarsi di più sul campo»

A Cadena Ser: «E’ un giocatore eccezionale e lo ammiro molto. La nostra colluttazione è avvenuta per la tensione della partita ma gli ho parlato con calma a fine partita».

L’esperto portiere del Villarreal Pepe Reina è tornato sulle parole dette a Vinicius ai microfoni di Cadena SER. Il portiere ha spiegato le parole dette al brasiliano ed ha dichiarato di aver risolto la questione con il giocatore del Real Madrid. Di seguito le parole di Reina su Vinicius:

«E’ un giocatore eccezionale e lo ammiro molto. La nostra colluttazione è avvenuta per la tensione della partita ma gli ho parlato con calma a fine partita».

Prosegue Reina:

«In base alla mia esperienza e alla mia età, gli ho detto che non andava bene per lui e che aveva bisogno di concentrarsi maggiormente sul gioco. ‘La gente sta avendo una percezione cattiva di te e questo non ti porterà a nulla di buono’, questo è quello che gli ho detto».

Sostiene l’ex Napoli che quando il brasiliano si concentra sul campo rende ancora meglio:

«Onestamente, penso che quando si concentra di più sul gioco sia ancora meglio, ma non sono nessuno per dirgli cosa fare».

Conclude Reina ricordando la conversazione con Vinicius:

«Mi ha detto che fa la stessa cosa su tutti i campi e questo è il suo modo di giocare. Questa è la sua visione e io ho la mia».

