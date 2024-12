Di Lorenzo fischiato dalle curve, Osimhen si è preso del mercenario dai tifosi (Gazzetta)

Pesantissima contestazione che non ha risparmiato nessuno. Di Lorenzo ha raccolto i fischi delle curve, ha chiesto la cessione ma piace tanto a Conte

Di Lorenzo fischiato dalle curve, Osimhen si è preso del mercenario dai tifosi. La Gazzetta con Vincenzo D’Angelo racconta la contestazione dei tifosi ieri al Maradona durante Napoli-Lecce.

Scrive la Gazzetta:

Una contestazione pesantissima, che non ha risparmiato nessuno. Victor Osimhen voleva salutare il Maradona per l’ultima volta, ma anche lui si è preso del mercenario. «Via da Napoli, via da Napoli» hanno cantato le due curve al termine del match. Tutti nel mirino dei tifosi, e tutti sul mercato stando a ciò che ha detto di recente il presidente De Laurentiis. Che, se ingaggerà Conte, dovrà anche fare degli investimenti all’altezza di tale allenatore. Ecco, cosa succederà ad esempio col capitano Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha raccolto i fischi delle curve e gli applausi degli altri settori nel momento della sostituzione? Di Lorenzo ha chiesto la cessione, deluso dal fatto che il club non lo consideri più un insostituibile. Ma è un giocatore che piace tanto a Conte: toccherà eventualmente ad Antonio il compito di ricucire?

La pagella napolista di Di Lorenzo (a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia)

DI LORENZO. L’incipit è arrembante, indi il fu Eurocapitano scompare per lungo tempo per poi riapparire a tratti. Ma il punto non è questo. Può darsi che oggi sia stata la sua ultima partita in azzurro, da quello che si è capito in settimana. Se fosse così, si tratterebbe di un congedo triste e squallido, condito dai fischi. Alla base della decisione di Di Lorenzo ci sono le stroncature ricevute in questa stagione orrenda. Lasciando perdere la lezione troisiana che ci vuole amore anche quando ci si separa, il fu Eurocapitano dovrebbe però anche fare un severo e trasparente esercizio di autocritica, per se stesso e per tutti i compagni, anziché pensare di pretendere un’immunità a prescindere sull’onda del terzo tricolore e dei meriti passati – 5

Sostituito per la prima volta in quella che probabilmente sarà l’ultima sua partita in azzurro. Non c’è che dire: Calzona è un genio del male – senza voto

ilnapolista © riproduzione riservata