A dividere Conte e De Laurentiis sono i diritti d’immagine ma Conte è obbligatorio (Zazzaroni)

A dividere Conte e De Laurentiis sono i diritti d’immagine ma Conte è obbligatorio. Lo scrive Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.

A questo punto Antonio Conte diventa necessario. Di più: obbligatorio. Obbligatorio per il Napoli che dopo una stagione di merda – mi scuso, ma non ho trovato una definizione più efficace, ripensando soprattutto all’anno dello scudetto – ha bisogno di sentirsi nuovamente dentro un progetto ambizioso e stimolante.

Non sono l’agente di Antonio, faccio con gioia e tanta soddisfazione un altro mestiere, un bel mestiere, sento però il bisogno di esercitare una forte pressione affinché lui e De Laurentiis trovino l’accordo nel rispetto degli interessi di tutti, in primis della tifoseria napoletana, delle pay e dello stesso presidente.

Sospetto che a dividerli, almeno per il momento, siano anche i diritti d’immagine: per noi conta il diritto all’immagine della serie A.

Dopo 15 anni il Napoli è uscito dall’Europa: mi sa che a Conte questa esclusione non dispiaccia affatto, trattandosi di Conference e non di Champions, di impegni del giovedì, oltretutto nei campi più sperduti del Continente. Lo interpreto come un segnale positivo.

Napoli, Conte ha chiesto Oriali come team manager

Sportmediaset conferma l’indiscrezione lanciata questa mattina da Tuttosport. Conte si avvicina sempre di al Napoli, la trattativa condotta da Manna e Chiavelli sta portando i suoi frutti. L’intessa dovrebbe essere pressoché totale, manca solo la firma di De Laurentiis. Conte avrebbe avanzato due richieste: Lukaku per il post Osimhen e il fidato Lele Oriali come team manager.

Lukaku e Oriali: i punti fermi da cui Conte riparte

Scrive Sport Mediaset:

In casa Napoli si scalda la pista Antonio Conte. Stando a Tuttosport, della trattativa se ne starebbe occupando il duo Manna-Chiavelli, col neo ds impegnato a raccogliere le indicazioni del tecnico. L’ex ct dell’Italia avrebbe già avanzato almeno due richieste precise. Una di campo, l’altra organizzativa. Con Osimhen in partenza, per l’attacco Conte avrebbe chiesto bomber Lukaku, mentre a livello dirigenziale avrebbe indicato il suo fedelissimo Lele Oriali per il ruolo di team manager al posto di Giuseppe Santoro.

Sì al Napoli: il summit di ieri sera è finito con l'accordo anche per lo staff

Secondo Repubblica, è fatta per Antonio Conte al Napoli. Manca solo il placet di De Laurentiis. C’è l’accordo con Manna su cifre, staff e mercato.

Il summit di ieri sera tra Antonio Conte e il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna ha dato l’esito sperato. Le parti hanno trovato l’accordo economico (6 milioni di euro, più 1 di bonus in caso di scudetto) e passi avanti sono stati fatti anche per il discorso tecnico. Conte ha scelto il Napoli: il sì è arrivato con grande soddisfazione. Ora toccherà al presidente Aurelio De Laurentiis definire gli ultimi dettagli della trattativa, prima di passare al momento delle firme.

