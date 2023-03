Pogba di nuovo assente, non ci sarà contro la Samp per infortunio

Seconda esclusione in pochi del francese dopo quella contro il Friburgo per motivi disciplinari. I presupposti per un “caso Pogba” ci sono

La Juventus sarà ancora senza Pogba. Il club bianconero ha infatti comunicato che Paul sarà assente per il match contro la Sampdoria per un problema muscolare: “Paul Pogba non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina“.

Il francese era stato escluso dai convocati anche per il match di andata contro il Friburgo per motivi di natura disciplinare. Il provvedimento era scattato dopo che Pogba si era presentato in ritardo al ritiro. Una mancanza che ha portato la Juventus a una presa di posizione nei confronti del calciatore.

L’ex Manchester United in questa stagione ha collezionato solamente 35 minuti in Serie A e non riesce a trovare una forma accettabile per essere seriamente preso in considerazione da Allegri. Tanto che la società ha cominciato a rifletterci, ma purtroppo, sebbene insoddisfatta, in questo momento si ritrova con le mani legate anche solo per motivi contrattuali (accordo fino al 2026) ed economici (se il francese non resta almeno due anni in bianconero, il club perde i benefici legati agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita).

