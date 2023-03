«Messi, ti aspettiamo», e sparano 14 colpi contro il supermercato della moglie a Rosario

La minaccia diretta al campione argentino in un messaggio sul muro. La città è teatro di una guerra di droga

“Messi ti stiamo aspettando. Javkin è un narcotrafficante, non ti proteggerà”. Questo è il massaggio lasciato su un muro di un supermercato appartenente alla famiglia di Antonela Roccuzzo, la moglie di Leo Messi, a Rosario. Prima hanno però sparato 14 colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del supermercato Single di Lavalle, tra le vie 27 de Febrero e Ocampo.

Il violento episodio – scrive il Clarìn – è avvenuto intorno alle 3 del mattino “quando almeno due persone a bordo di una motocicletta hanno sparato alla facciata del locale che è gestito da uno dei cugini della moglie del capitano della Nazionale argentina, Lionel Messi”.

Javkin è il sindaco della città. E lui stesso ha fornito una dura descrizione di quanto sta avvenendo per le strade della città, nel bel mezzo di una guerra di droga costata il posto al ministro della Sicurezza di Santa Fe. Dice che mancano metà delle autopattuglie necessarie. Mi sono stancato di ripeterlo, ma devo dirlo: non ho la Polizia Municipale”.

Nelle ultime ore un uomo è stato ucciso con almeno cinque proiettili da sicari che lo hanno fatto scendere da un veicolo e gli hanno sparato in mezzo alla strada, in un altro quartiere di Rosario. Dopo il delitto hanno lasciato un biglietto con un messaggio accanto al cadavere indirizzato a un certo “Sapo Leguizamón”, il cui testo non è stato rivelato dalle autorità.

Questo è il 57esimo crimine registrato finora quest’anno nel dipartimento di Rosario.

