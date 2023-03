Mbappé: «Rabiot è cresciuto, è calmo, sicuro della sua forza. Mi dà molta fiducia»

«È diventato maggiorenne sia calcisticamente che nella vita. Vedo un uomo calmo, sicuro della sua forza e di quello che sta facendo. Mi dà molta fiducia, so che quando è dietro di me c’è qualcosa di solido. È vantaggioso per lui e per la Francia. Perché il talento l’ha sempre avuto».

Michel Platini ha segnato 41 gol con la nazionale. Hai 38 anni. Come stai affrontando questa nuova sfida?

«È sia un onore che il prossimo bersaglio da abbattere. Michel Platini è un mito assoluto e tale rimarrà, sia che lo sorpassi oggi che domani. Eccomi, continuerò il mio viaggio e passerà per Michel Platini».

Cosa differenzia questa nuova generazione dalle precedenti?