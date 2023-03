Lineker è un caso politico, la Bbc resta senza commentatori calcistici solidali con Gary

Il commentatore costretto alle dimissioni dopo aver paragonato il governo inglese ai nazisti per il comportamento sui migranti. Nessuno in video

La Bbc resta senza commentatori calcistici per il sabato. Nessuno vuole andare in video dopo che Gary Lineker è stato costretto a dimettersi per aver paragonato su Twitter il governo inglese ai nazisti per il comportamento sui migranti.

Ian Wright e Alan Shearer si rifiutano di apparire nello show di calcio di punta del sabato dopo che la corporation ha affermato che Lineker ha violato le sue linee guida. Lineker non ha voluto assicurare che in futuro si asterrà dall’esprimere giudizi politici.

Scrive il Telegraph:

La Bbc sta affrontando le conseguenze dopo aver costretto Gary Lineker a dimettersi dal programma “Match of the Day”, spingendo i suoi colleghi a boicottare il programma in solidarietà. La Bbc è intervenuta dopo che Lineker si è rifiutato di scusarsi per aver pubblicato un tweet in cui tracciava paralleli tra la politica del governo sui migranti illegali e la Germania nazista.

I contestatori hanno chiesto perché Lineker è stato costretto alle dimissioni mentre Richard Sharp, il presidente della società, è rimasto in carica nonostante le rivelazioni sul suo ruolo nel facilitare un accordo per il prestito di 800mila sterline per l’ex primo ministro Boris Johnson.

Gli ex calciatori solidali con Lineker.

Ian Wright è stato il primo a prendere posizione e annunciare che non sarebbe apparso nel programma di sabato, seguito dai colleghi esperti Alan Shearer, Micah Richards e Jermaine Jenas, così come il presentatore Alex Scott.

La BBC sarà costretta a mostrare le partite senza nessuno dei commentatori del programma, anche loro organizzeranno anche un boicottaggio.

È un caso politico. L’assocalciatori si è schierata con i giocatori che si rifiutano di adempiere ai doveri dei media con la Bbc dopo le partite di Premier League. Il Labour parla di attacco alla libertà di parola. Si accusano i conservatori di aver fatto pressioni.

Lineker ha fatto sapere che era stato rimosso dalla Partita del Giorno contro la sua volontà.

L’emittente ha rilasciato una dichiarazione venerdì sera che diceva: “La BBC ha avuto ampie discussioni con Gary e il suo team negli ultimi giorni. Abbiamo detto che consideriamo la sua recente attività sui social media una violazione delle nostre linee guida.

