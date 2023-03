Libero definisce la scelta della Egonu “amnesia selettiva”

Ci rende allegri soprattutto il pensiero che la nostra superstar, scossa dal friabile razzismo italiano abbia forse intuito che magari esistono razzismi più solidi in natura; e che l’appannamento dei diritti civili – specie se sei donna, nera e omosessuale – forse te lo trovi a latitudini diverse da quelle italiane. Forse. O forse no. O, forse, magari, per Paolina, il ritorno è soltanto una questione di business.

Sottolineando che, stando alle informazioni arrivate da Gazzetta e Sky, la pallavolista dovrebbe aver firmato un contratto da 1 milione di euro. Insomma il quotidiano titola ironizzando “amnesia selettiva”, considerando quanto detto a proposito di un eventuale figlio sulle pagine di Vanity Fair, quando era apparsa come una paladini dei diritti e quando in tanti l’avevano appoggiata e anche spronata a non considerare i pochi razzisti che l’avevano rattristata