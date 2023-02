Paola Egonu torna in Italia: ha ricevuto un’offerta dal Volley Milano (Gazzetta)

La sua avventura in Turchia è finita dopo soli cinque mesi. Se approdasse a Milano, l’oro olimpico Usa Jordan Thompson farebbe le valigie

Paola Egonu lascia la Turchia per tornare in Italia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, parlando di un’offerta del Vero Volley Milano. La squadra si era fatta avanti con la Egonu già qualche anno fa, ma allora non era una piazza così appetibile come adesso.

“Nelle ultime due stagioni, invece, le cose sono cambiate e il Vero Volley ha raggiunta le finali scudetto e quella della Coppa Italia ecco perché oggi questa nuova proposta verrà valutata diversamente. Dopo appena 5 mesi si è chiusa l’avventura di Paola Egonu al Vakifbank. Anche se l’annuncio non è stato dato e ufficialmente c’è comunque una proposta per restare in Turchia nella prossima stagione, ma a condizioni molto diverse da quelle attuali. L’opzione rinnovo si allontana ogni ora di più, mentre si avvicina molto velocemente il suo ritorno in Italia. Non appena si è sparsa la voce che con ogni probabilità l’azzurra non sarebbe rimasta in Turchia, Alessandra Marzari, la numero 1 del Consorzio che lei stessa ha inventato nel 2008 e che conta oggi 1500 ragazzi e ragazzi oltre ai 2000 bambini del progetto scuole, ha fatto appunto una seconda offerta a Paola tramite il suo procuratore, Marco Raguzzoni”.

Milano ha ingaggiato da poco l’oro olimpico Usa Jordan Thompson, ma nel contratto c’è una clausola che consente all’americana di rescindere il contratto nel momento in cui non sia più fra le titolari.

“Un escape ipotizzabile appunto nel caso di arrivo di Paola Egonu a Milano. Il Vero Volley formalizzata la sua proposta economica si è messa alla finestra. Consapevole che entro pochi giorni dovrà avere una risposta sulla

decisione presa dalla giocatrice”.

ilnapolista © riproduzione riservata