L’Eintracht sul Tar: «Grande soddisfazione, il Napoli adesso deve darci 2.700 biglietti»

L’Eintracht Francoforte ha pubblicato un comunicato ufficiale dopo la decisione favorevole del Tar in merito alla presenza dei tifosi tedeschi a Napoli. La società azzurra renderà disponibili ben 2.700 biglietti destinati ai tifosi del Francoforte. Di seguito il comunicato dell’Eintracht Francoforte sulla decisione del Tar:

“Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell’Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, è stato dichiarato illegittimo il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, imposto all’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Uefa Champions League di mercoledì 15 marzo. Per il momento, i leader della Serie A dovranno fornire all’Eintracht Francoforte un totale di 2.700 biglietti per gli ospiti”.

C’è però la paura da parte del Francoforte che la Prefettura di Napoli presenterà ricorso:

“Tuttavia, è probabile che la Prefettura di Napoli presenterà ricorso contro questa decisione del tribunale amministrativo, che si deciderà lunedì o martedì della prossima settimana”.

Il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Philipp Reschke ha dichiarato:

«È una grande soddisfazione, un traguardo, che era anche inaspettato per i nostri avvocati italiani. Dobbiamo riorganizzare tutto quello che abbiamo dovuto cancellare nei giorni scorsi, dagli ordini dei biglietti all’organizzazione dei viaggi e dei trasporti. In secondo luogo, il tutto è subordinato a come andrà a finire un’opposizione della Prefettura di Napoli o se verrà emanato un nuovo decreto modificato».

