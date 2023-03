Leclerc incontra Elkann: è preoccupato. Alla Ferrari in tanti vogliono andar via (Gazzetta)

“Sembra che molti altri in Ferrari abbiano sondato il mercato nei mesi scorsi, perché insicuri dopo l’uscita di Binotto”

La Gazzetta dello Sport scrive di un incontro tra Leclerc e John Elkann dopo il disastroso esordio in Bahrain. E dà notizia che in tanti, dopo l’addio di Davi Sanchez, vorrebbero lasciare Maranello.

Leclerc, al rientro dalla trasferta di Sakhir, avrebbe chiesto e ottenuto di incontrare il presidente John Elkann a Maranello, per discutere della situazione. Evidentemente preoccupato. La stagione dell’assalto al titolo iridato rischia di trasformarsi in un’altra vana rincorsa alla vetta.

Probabile che Leclerc abbia voluto condividere il proprio punto di vista con Elkann (fra i due c’è un rapporto diretto) e ricevere rassicurazioni. Il suo contratto con il Cavallino scade alla fine del 2024, si è parlato più volte dell’interessamento della Mercedes, ma non è questo l’argomento che sta a cuore a Charles.

L’atmosfera è tesa fra i corridoi della fabbrica. E non potrebbe essere altrimenti. Le dimissioni di Sanchez sono la spia dell’incertezza che si respira all’interno del team. Il tecnico, presente da dieci anni a Maranello, aveva già fatto circolare il suo curriculum fra le altre squadre durante l’inverno, sentendosi in posizione precaria, ed è arrivata la chiamata dell’amico Andrea Stella dalla McLaren. Del resto, il suo ruolo di capo dell’aerodinamica era stato rilevato di fatto da Diego Tondi e per Sanchez era stata creata una funzione ad hoc. Non sarà sostituito. Ma, come Sanchez, sembra che molti altri in Ferrari abbiano sondato il mercato nei mesi scorsi, perché insicuri dopo l’uscita di Binotto. Il capo delle strategie Inaki Rueda è stato declassato a un diverso compito in azienda e forse non resterà. Se n’è andato Gino Rosato e ha dato le dimissioni anche Jonathan Giacobazzi, figura legata storicamente all’azienda e molto apprezzata nel paddock, al punto che qualcuno lo aveva indicato come possibile team principal. Non è detto che l’emorragia finisca qui. Per Vasseur, che ha promosso il giovane Ravin Jain alla guida dei tattici ma non ha avuto influenza nelle altre decisioni, sarà difficile predicare la calma e l’unità in un clima da lunghi coltelli come questo.

ilnapolista © riproduzione riservata