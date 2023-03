L’Equipe si interroga: tornerà in campo in questa stagione? Se lo avesse preso a gennaio, il Psg non avrebbe potuto contare su di lui

La schiena di Skriniar preoccupa il Psg. Lo scrive L’Equipe che torna sulle condizioni dello slovacco che ha raggiunto un accordo col club parigino. Ieri la Gazzetta ha scritto che si sta curando in Francia ma il calciatore ci ha tenuto a precisare che le sue cure sono state concordate con l’Inter.

Il punto dell’articolo del Psg è un altro: Skriniar (28 anni) tornerà quello di prima?

Il quotidiano sii chiede se riuscirà a tornare in campo in questa stagione. Che le cure fin qui non gli hanno risolto il problema dei ricorrenti dolori alla schiena che si estendono fino alla gamba. Per L’Equipe la condizione non è ancora così critica da mettere in discussione il contratto. Però i dubbi ci sono eccome.

Se questi problemi non gli permettessero di giocare di nuovo per il club, metterebbero in discussione il suo futuro a Parigi con il quale ha concordato lo stipendio e la durata del suo prossimo contratto? Al momento è improbabile. In genere accade in casi di controindicazioni assolute, di natura cardiaca, neurologica o ematica, più raramente per motivi muscolari. Tuttavia: se fosse passato al Psg lo scorso gennaio, come avrebbe voluto il club, Skriniar non sarebbe stato in condizione di giocare quest’inverno. E la difesa centrale parigina non sarebbe stata rinforzata, come voleva lo staff tecnico.

L’Equipe scrive che nel Psg non sono così convinti che le cure in Francia siano così necessarie.

