Skriniar si fa curare la schiena dal centro di fiducia del Psg (Gazzetta)

Il lungo addio di Skriniar che si è fatto visitare in Francia seguendo i consigli dei medici del Psg nonostante sia ancora un tesserato dell’Inter.

Scrive la Gazzetta dello Sport:

L’esperienza milanese dell’ormai fu idolo interista Milan Skriniar scolora verso i titoli di coda nel peggiore dei modi. Tra guai di salute, che complicano l’ultimo decisivo tratto, e uno scollamento dal club sempre più evidente: la testa, ma adesso anche il corpo, del difensore slovacco sono già in Francia, lì dove i milioni del Qatar lo porteranno dopo il 30 giugno.

Così, nonostante sia ancora a tutti gli effetti un tesserato Inter, Skriniar ha scelto di seguire i suggerimenti dello staff medico Psg, sua futura squadra. Prima di raggiungere il raduno slovacco, su indicazione francese lunedì è volato da Milano a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, 150 km più a sud. È andato a far vedere la sua schiena dolorante al Cers ( Centre Européen de Rééducation du Sportif): è una struttura di eccellenza che si spalanca sull’Atlantico, frequentatissima da rugbisti e non solo. E ha solidissimi legami con la società parigina, tra visite ai tesserati dell’emiro e iniziative benefiche. Della visita, assistita da un componente dello staff Psg, l’Inter è stata ovviamente a conoscenza e non ne può essere poi troppo contenta.

