Kostic lascia il ritiro della Serbia: infiammazione al tendine di Achille

L’esterno della Juventus, Filip Kostic, ha lasciato il ritiro della Serbia per un problema al tendine di Achille. Kostic non potrà quindi essere in campo con la sua Nazionale domani, con il Montenegro. Rientra a Torino. L’annuncio dell’infortunio è stato dato dal commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojovic, che ha dichiarato in conferenza stampa:

“Brutte notizie per noi, ha lasciato la squadra ieri. È un’infiammazione del tendine d’Achille. Non c’era bisogno di correre rischi e la decisione è stata per lui di tornare al club. Non sarà in gruppo per la partita di domani. Gli infortuni sono parte integrante e non c’è niente di peggio per un allenatore, e in Qatar abbiamo visto quanti problemi provoca. Tuttavia, fa parte del calcio e dobbiamo trovare un modo per superarlo. Mi aspetto che i giocatori siano responsabili, giochino al meglio e raggiungano l’obiettivo. A questo proposito, credo che non ci saranno problemi perché questo gruppo è insieme da due anni e si conoscono tutti, i principi del gioco e le idee che vogliamo realizzare. Per quanto riguarda questo, non dovrebbero esserci problemi in senso tattico”.

Kostic dovrà essere sottoposto a nuovi controlli per capire a quanto ammonterà il periodo di stop. Potrebbe anche essersi fermato prima che fosse fatto il danno, dunque la scelta di rientrare alla Juve potrebbe essere stata fatta dal calciatore per cautelarsi da un eventuale peggioramento dell’infortunio.

