Kessié: «Mi vedo al Barcellona ancora per tanti anni»

Al Mundo Deportivo: «L’Inter? Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai giocato, vuol dire che hai fatto bene»

Il centrocampista ivoriano del Barcellona, Frank Kessié, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo dove, tra gli argomenti trattati, spunta anche il retroscena di calciomercato dove Kessié era vicino all’Inter. Di seguito le parole del centrocampista del Barcellona:

«Quando esce il tuo nome in un Paese dove hai fatto bene vuol dire che hai lasciato un buon ricordo. Sono contento, c’erano tante squadre che mi volevano, ma ora sono un giocatore del Barcellona, ho firmato un contratto di quattro anni, mi piace la città e ho un ottimo rapporto con compagni e allenatore. Sono arrivato la scorsa estate e mi vedo qui per tanti anni. Questo è il mio miglior momento della stagione. Ogni giocatore vuole giocare e quando lo fai ti senti molto felice. Quando giochi devi dare tutto per la squadra, dal primo all’ultimo minuto ed è quello che cerco di fare».

L’intervista continua evidenziando i punti di vantaggio del Barcellona dalla seconda in classifica, il Real Madrid:

«Nove punti sono tanti ma nel calcio ci sono alti e bassi, dobbiamo essere attenti, molto concentrati per non perdere questo vantaggio e continuare a lavorare. Bisogna andare partita per partita perché se si comincia a pensare alla fine del campionato può succedere di tutto. Abbiamo quel vantaggio e quindi dobbiamo dare tutto per, almeno, mantenerlo».

Sulla sua permanenza al Barcellona:

«Sono in un grande club e i miei compagni di squadra e il team tecnico hanno un ottimo rapporto e voglio dare di più restando il più possibile in questo club».

