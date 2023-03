Juve-Samp, il gol del 3-2 di Rabiot è dubbio, Prontera si inventa un giallo a Fagioli (CorSport)

Di Bello non chiama l’arbitro al Var. E sull’ammonizione a Fagioli: “persino Stankovic fa ‘no’ con la testa e sorride”.

Non solo l’arbitraggio di Fabbri per Roma-Sassuolo, anche quello dell’arbitro Prontera in Juventus-Sampdoria è oggi al centro delle polemiche. Il Corriere dello Sport scrive che il 3-2 firmato da Rabiot è dubbio e racconta anche di uno scambio di persone nel caso di un giallo. Il voto in pagella a Prontera, per il quotidiano sportivo, è 5.

“La via del dialogo non sempre paga. L’arbitro Prontera, criticato per aver estratto 28 gialli nelle precedenti 6 gare, tenta di percorrerla. Ma il risultato scontenta un po’ tutti: Rincon, ad esempio, andava ammonito già al 28’ e prende il giallo soltanto 10 minuti dopo per un’altra entrata pericolosa su Danilo. Al 58’ l’arbitro prende un abbaglio: Fagioli si vede sventolare un cartellino in faccia… per aver tolto il pallone a Djuricic (persino Stankovic fa “no” con la testa e sorride)”.

E poi i gol di Rabiot, entrambi finiti sotto indagine.

“Sotto indagine entrambi i gol di Rabiot: nel 2-0 risolve il fuorigioco semiautomatico, mentre nel 3-2 interviene il

Var dopo le proteste della Samp. I replay televisivi non aiutano a chiarire (e per l’Overrule serve la certezza assoluta), ma dalle immagini disponibili (e al Var le hanno tutte) il pallone sembra sbattere sul bicipite del francese. Di Bello convalida la rete senza chiamare l’arbitro all’on-field review.

Sul Var Di Bello (a cui va 5 in pagella):

“Fa tutto da solo, forse troppo rapidamente, stabilendo che il 3-2 di Rabiot è regolare. Restano però dei dubbi”.

Per la Gazzetta dello Sport l’arbitraggio di Prontera è da 5,5. Anche per la rosea il gol di Rabiot è avvolto dalle ombre ma il quotidiano sportivo lo dà per buono.

“Discorso diverso sul 3-2 di Rabiot: neanche le immagini Var fugano tutti i dubbi, ma il gol pare regolare, più petto che braccio”.

Sul giallo a Fagioli:

“Più di un dubbio sul “giallo” a Fagioli che toglie la palla da dietro a Leris: le immagini non chiariscono se è fallo, l’ammonizione per proteste è esagerata. Anche Locatelli protesta e lo fa più duramente: il fallo non c’era, però andava ammonito…”.

