Berardi andava espulso, che immagini ha mostrato il Var Pairetto all’arbitro Fabbri? (CorSport)

Chiara la provocazione dell’attaccante del Sassuolo. Manca un rosso, l’arbitro avrebbe dovuto concedere punizione per la Roma e non il rigore

Ormai non c’è giornata di campionato che non scateni una diatriba sulla direzione di gara degli arbitri in Serie A. Stavolta tocca a Fabbri, arbitro di Roma-Sassuolo. Il direttore di gara ha lasciato la Roma in 10, per espulsione di Kumbulla, che ha dato un calcio di reazione a Berardi dopo aver ricevuto a sua volta un calcio dal giocatore del Sassuolo, che però non è stato sanzionato dall’arbitro. Il Corriere dello Sport dà 5,5 in pagella a Fabbri chiedendosi: che immagini gli ha mostrato il Var?

“Non è chiaro quali immagini abbiano mostrato a Fabbri quando lo hanno chiamato all’onfield review nel recupero del primo tempo, perché se sul calcio di reazione rifilato da Kumbulla a Berardi, mentre il pallone era tra le braccia di Rui Patricio, quindi in gioco e punibile anche a livello tecnico, non ci sono dubbi, ne restano molti sul movimento del piede sinistro dell’attaccante del Sassuolo che va a stuzzicare e provocare l’avversario. Chissà se lo hanno giudicato ininfluente già dalla sala Vor. Perché se l’arbitro di Ravenna lo avesse visto e avesse sanzionato quel gesto di Berardi avrebbe in ogni caso espulso il giallorosso per la condotta violenta, ma non avrebbe assegnato il calcio di rigore perché il primo fallo, quello da punire tecnicamente, lo avrebbe commesso l’attaccante. Si sarebbe così ripartiti in 10 contro 11, ma con un calcio di punizione per la Roma”.

Anche al Var Pairetto 5 in pagella.

“Come detto: quali immagini sono state mostrate all’arbitro?”.

La Gazzetta dello Sport si tiene ancora più bassa nella valutazione: a Fabbri dà un 5.

“Sul risultato di 1-2, ecco l’episodio che fa discutere di più al 45’ pt: pallone profondo in area, arrivano a contatto Rui Patricio e Berardi in scivolata, l’attaccante del Sassuolo e Kumbulla si intrecciano, Fabbri (l’arbitro) non fischia a palla ancora in gioco (nelle mani del portiere). Il direttore di gara viene richiamato da Pairetto (Var) perché Kumbulla ha rifilato un calcio a Berardi che, poco prima, aveva (con malizia? Per provocazione?) “stuzzicato” il difendente giallorosso alzando il piede. Gesto ritenuto non sanzionabile da Fabbri, al contrario del colpo più grave di Kumbulla: rigore e rosso inequivocabile dopo “on field review””.

E ancora:

“Sei cartellini gialli più due rossi (uno in campo), gol regolari e quella provocazione di Berardi che lascia dubbi. Il gesto di Kumbulla, rivisto al Var, è certo da sanzionare”.

