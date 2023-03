Il centrocampo dell’Italia è crollato. O Mancini cambia, o rischiamo di perdere anche l’Europeo

Gazzetta: Il confronto con l’Inghilterra è stato impietoso per un tempo. Jorginho non è più al centro del villaggio.

Anche la Gazzetta (dopo Libero) comprensibilmente esprime dubbi sull’Italia di Mancini e sul suo futuro. Partendo dalle enormi difficoltà del centrocampo dei piccoletti: Jorginho, Verratti e Barella.

Quella meraviglia non c’è più. Da tempo. E tutta l’impalcatura è crollata.

Il confronto con l’Inghilterra è stato impietoso per un tempo. Rice sembrava il miglior Jorginho: il fulcro della manovra, senza toccare i cento palloni marchio dell’italo-brasiliano, ma con senso della posizione eccellente, chiusure arretrate e incursioni (gol compreso). Il problema è che Jorginho non è più al centro del villaggio: 51 palloni, una miseria per lui, sono la conferma che l’Italia non dipende più dalla sua intelligenza calcistica. Bypassato nella ragnatela nei passaggi, aggredibile in difesa, mai creativo davanti.

Abbiamo perso il Mondiale, partita dopo partita, per superficialità, pensando che avremmo ritrovato la grandezza dell’Euro. Illusi. Siamo ripartiti dal baratro con le stesse esitazioni. Napoli è stato l’ultimo avviso. O si cambia o rischiamo la terza apocalisse.

ilnapolista © riproduzione riservata