Gelo Sarri-Tare, Giuntoli raggiungerebbe volentieri Maurizio alla Lazio il prossimo anno (Messaggero)

Il tecnico biancoceleste vuole conquistare la Champions per mettere Lotito spalle al muro: o lui o Tare, altrimenti il progetto non decollerà mai

Tra l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri e il direttore sportivo Igli Tare è ormai gelo, scrive il Messaggero. Sarri vuole conquistare la Champions per mettere il presidente Lotito spalle al muro e costringerlo a scegliere tra lui e il direttore sportivo. Il quotidiano romano scrive che il diesse del Napoli, Cristiano Giuntoli, sarebbe felice di raggiungere Sarri alla Lazio, prendendo il posto di Tare.

“Finiti i mugugni per l’addio alla Conference e qualche pareggio sbiadito. Sarri torna uomo-derby e uomo-Champions: «C’è ancora parecchia strada da fare per assicurarci il quarto posto, sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi e il nostro calendario è più tosto». L’unico a considerare l’organico adatto per tre competizioni è Tare, con cui ad Alkmaar è sceso il gelo. «Ora non avere le Coppe potrebbe essere un vantaggio», ha invece spiegato Maurizio, che ha sacrificato l’Europa per il bene della Lazio. Domenica ha concesso alla squadra due giorni di riposo, per se stesso a Castelfranco. Al rientro festeggerà il derby con una semplice cena con il suo staff tecnico. Brindisi sobrio, questo è Maurizio, un uomo di campo che ha bisogno di avere gente fidata e in grado di seguirlo sulle sue idee di calcio. Tare sinora non ci è mai riuscito, Giuntoli lo raggiungerebbe volentieri il prossimo anno, Fabiani è già a Formello. Con la Champions, Sarri vuole mettere Lotito con le spalle al muro: o lui o Igli, altrimenti non decollerà mai il suo progetto. E bisognerà aspettare sempre i derby o altri scontri diretti (18 punti su 27 conquistati) per ritrovare il godimento”.

