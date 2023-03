Nonostante Kvara fosse sul taccuino di tanti club restava sempre in Georgia. Il diesse a un certo punto si è chiesto: «dov’è il trucco?». Oggi Kvara vale 10 volte di più

Per tre anni Giuntoli si è chiesto come mai nessuno avesse ancora comprato Kvara (CorSera)

Oggi sui quotidiani tiene banco Kvara. Il gol segnato all’Atalanta è ancora negli occhi di tutti: straordinario. Anche il Corriere della Sera scrive del georgiano del Napoli: da sconosciuto a fenomeno. Con Giuntoli ad aspettarlo per tre anni e un Napoli che oggi ha tra le mani un calciatore che ha visto decuplicare il suo valore dall’arrivo in città. Come la sua fama, naturalmente.

“Nei fan club partenopei diffusi nel mondo, Kvara è l’emblema del calcio che piace, un misto tra moderno e antico. La perfetta sintesi tra potenza e forza, cattiveria e dolcezza. I lineamenti fanciulleschi esprimono una strana miscela di felicità e innocenza. Il ragazzo della porta accanto è arrivato dalla Georgia ed è stato acquistato dal Napoli alla bottega della Dinamo Bitumi per 10 milioni”.

La sua vita è caratterizzata dalla “normalità”, tra casa, famiglia e lavoro. Ma non sono normali i suoi gol e nemmeno che nessuno abbia avuto il coraggio di portarlo a casa, come invece ha fatto Giuntoli.

“E probabilmente normale non è il fatto che fosse sul taccuino di tanti club e che poi nessuno ha avuto il coraggio di prenderlo. Il d.s. del Napoli Giuntoli lo monitorava dal 2020 («un fenomeno ma nessuno lo conosce» raccontava all’epoca nello spogliatoio del Napoli) aspettava che il prezzo del suo cartellino calasse (costava 30 milioni) e rischiava che potesse finire in un’altra squadra. Invece no, lui non si muoveva dalla sua Georgia, al punto che il d.s. partenopeo si è chiesto: «dov’è il trucco?». Niente trucco e niente inganno. Kvara oggi vale almeno dieci volte in più il prezzo pagato”.

