Elmas: «Seguo Spalletti dai tempi della Roma»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Mi colorerò capelli d’azzurro se accadrà? Se dovesse succedere lo farà tutta la squadra»

Il giocatore del Napoli, Eljif Elmas, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, emittente radio ufficiale del club azzurro, per parlare della stagione che sta vivendo agli ordini di Luciano Spalletti. Di seguito le parole di Elmas:

«Stiamo vivendo grandi momenti, spero di migliorare ancora il mio score di reti segnate. C’è tanto tempo a disposizione. Canzone per Osimhen? E’ molto bella, gliela cantiamo sempre negli spogliatoi ogni volta che segna. Lui si diverte. E’ molto bello questo motivo, per tutti i napoletani. Empoli-Napoli? Sapevamo come era andata l’anno scorso, allora abbiamo fatto di tutto per portare a casa il massimo risultato. 18 punti di vantaggio sulla seconda? Ci sono ancora tante partite da giocare, sogniamo una cosa bella, ma dobbiamo far si che accada alla fine. Sappiamo come funziona a Napoli. Mi colorerò capelli d’azzurro se accadrà? Se dovesse succedere lo farà tutta la squadra (ride, ndr.)».

Il rapporto tra Elmas e Spalletti:

«Già dai primi giorni è stato un piacevole lavorare con il mister, lo seguivo da piccolo, quando allenava la Roma. Lo seguiamo tantissimo, è la persona più importante di questa squadra e siamo felici di fare ciò che ci chiede ogni volta».

Sui prossimi impegni del club azzurro:

«Tutti i mesi sono importanti, le prossime quattro partite sono difficilissime, ma sappiamo già cosa fare. Se le vinciamo, siamo consapevoli di quello che può accadere, dunque, cercheremo di portare sempre i tre punti a casa».

Elmas parla di un Napoli unito che lavora per lo stesso risultato:

«La cosa più importante è la squadra, lavoriamo tutti uniti per lo stesso risultato, poi con uno in più uno in meno, serve sempre la grinta per portare a casa i risultiamo e noi ce la mettiamo sempre tutta».

Il gol più bello segnato?

«Soprattutto quello contro l’Udinese, ma i gol che ho fatto sono tutti belli. Quando segni sono tutti bellissimi i gol».

ilnapolista © riproduzione riservata