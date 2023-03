Cori dei laziali contro Osimhen, supplemento d’indagine. Solo 15mila euro di multa alla Lazio

Il giudice sportivo: due petardi e una bottiglietta sui napoletani e cinque petardi in campo puniti con la miseria di 15mila euro di multa

Il giudice sportivo ha preso provvedimenti per Napoli-Lazio.

Letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, in ordine ai cori rivolti dai sostenitori della Lazio a Osimhen, ritiene necessario che la medesima Procura federale acquisisca elementi dai responsabili dell’ordine pubblico in ordine alla segnalazione dei suddetti cori.

Multe alla Lazio per il comportamento dei suoi tifosi: 15mila euro di multa per aver lanciato due petardi e una bottiglietta nel settore dei tifosi del Napoli, lanciato in campo cinque petardi e per aver intonato a fine gara un coro definito becero nei confronti dei tifosi del Napoli (che poi è questo qua). Tutto questo per la miseria di 15mila euro di multa.

Al Napoli 3mila euro di multa per una bottiglietta di plastica lanciata nel settore dei laziali.

ilnapolista © riproduzione riservata