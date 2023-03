Ammonizione e sostituzione per Cristiano Ronaldo e sfottò di Ryanair

Il portoghese prende la palla in mano, la calcia lontano con un palese gesto di stizza poi si gira furioso verso l’arbitro, protestando platealmente

L’Al Nassr batte l’Abha e vola in semifinale di King’s Cup (equivalente della nostra Coppa Italia), ma per Cristiano Ronaldo la serata è da incubo: ammonizione e prima sostituzione in Arabia. Dopo la sfuriata della scorsa partita il portoghese ha fatto il bis, stavolta rimediando anche il cartellino giallo e la sostituzione. Ronaldo sbaglia tante palle goal e non nasconde segni di nervosismo come quando viene fermato, lanciato da solo in contropiede, dal fischio finale del primo tempo. Il portoghese prende la palla in mano, la calcia lontano con un palese gesto di stizza poi si gira furioso verso l’arbitro, protestando platealmente, il che gli costa una inevitabile ammonizione.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2023

Nella ripresa la partita di CR7 non migliora: l’ex United non trova mai la porta e fallisce una punizione dal limite, mentre il suo Al Nassr vince convincendo con un 3-1. Il portoghese, alla fine, risulta a sorpresa tra i peggiori in campo della squadra di Rudi Garcia, che lo richiama in panchina al minuto 87. Per la prima volta in assoluto da quando il portoghese è atterrato in Arabia. Cristiano Ronaldo, oltre all’ammonizione, è a secco di gol da 3 partite. Ryanair ne ha approfittato per prendere in giro l’attaccante dell’Al Nassr: “Pochi istanti dopo” il pallone è stato avvistato dai piloti della famosa compagnia low-cost.

ilnapolista © riproduzione riservata