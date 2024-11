L’ex c.t. ha già una proposta sul tavolo e deve solo dare una risposta al vulcanico presidente dei partenopei

De Laurentiis vince il premio “fallimento dell’anno”. Ora sogna Conte (CorSera)

Il Corriere della Sera analizza la situazione di Napoli, Milan e Juventus. Le tre squadre italiane infatti cambieranno allenatore. Sicuramente lo farà De Laurentiis che aspetta la risposta di Conte. Il tecnico salentino ha già una proposta del Napoli sul tavolo ma prende tempo.

De Laurentiis aspetta una risposta

Scrive il Corriere della Sera:

“Il premio «fallimento dell’anno» lo vince il Napoli che ha esonerato due allenatori (Garcia e Mazzarri) e sa che a fine anno dovrà cercare un nuovo tecnico, dopo la parentesi Calzona (meglio con una qualificazione alle coppe). Il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio Conte che potendo scegliere resterebbe in Italia, anche per ragioni personali, e come destinazione in A accetterebbe solo i progetti di piazze prestigiose come Milano e Napoli. L’ex c.t. ha già una proposta sul tavolo e deve solo dare una risposta al vulcanico presidente dei partenopei. Certo, sapere dell’addio quasi scontato di Osimhen rende meno appetibile l’offerta, ma Jonathan David del Lille può essere una buona opzione per lenire la mancanza“.

Milan, si allontana l’ipotesi Conte (Repubblica)

Il futuro di Pioli non è al Milan, ormai è chiaro. La mazzata definitiva l’ha data l’ennesimo derby perso, che ha consegnato lo scudetto agli eterni rivali della sua squadra. Mentre viene accostato alla panchina del Napoli, il Milan passa in rassegna le ipotesi per il futuro della propria panchina. Conte, che piace tanto alla piazza, ha delle richieste diverse dal progetto Milan. L’ex Tottenham resta comunque nel mirino di De Laurentiis, che vuole aprire un ciclo con lui.

Lo scrive “Repubblica”:

l futuro di Stefano Pioli è ormai segnato: dopo una stagione deludente, lascerà il Milan. C’è solo da attendere la fine di un campionato a cui i rossoneri non hanno più nulla da chiedere. La società è da tempo alle prese con la scelta del prossimo allenatore. Antonio Conte resta in corsa, anche se il progetto di mercato è distante dalle richieste dell’ex Tottenham, determinato a tornare in panchina per vincere trofei importanti nell’immediato, con calciatori forti e pronti al grande salto fin da subito. Il Milan, al contrario, vuole rimanere competitivo ma senza cedere a spese folli, anzi ha scelto un progetto impostato su giovani di qualità e vuole un allenatore che abbia dimostrato di saperne valorizzare il talento. Per questo la candidatura di Conte, forse il preferito per i tifosi, va perdendo concretezza. Sull’ex ct azzurro resta forte invece il pressing di De Laurentiis, che vuole aprire un ciclo con lui a Napoli.

