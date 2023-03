La Supercoppa italiana in Arabia Saudita e cambia format: a 4 squadre come in Spagna

Le due finaliste della Coppa Italia e la prima e la seconda in campionato. De Siervo: «in Arabia Saudita quattro edizioni in sei anni»

La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita e cambia format a partire dalla prossima stagione. È questa la decisione della Lega Serie A sulla competizione nazionale che cambierà radicalmente già a partire dal prossimo anno. Il nuovo format della Supercoppa italiana seguirà quello già adottato negli ultimi anni in Spagna. La competizione, infatti, prevederà ben 4 squadre, due in più rispetto alla versione tradizionale. Le 4 saranno: le due finaliste della Coppa Italia e la prima e la seconda classificata dello scorso campionato. Se una delle finaliste arriverà seconda in campionato, come per esempio l’Inter, o la Juventus se le dovessero essere restituiti i 15 punti di penalizzazione, allora sarà la terza classificata in Serie A a partecipare.

Il torneo si disputerà in Arabia nei prossimi due anni, poi sono previsti due anni di pausa e ulteriori due anni del torneo in Arabia. Il format a quattro squadre non è comunque definitivo e si potrà decidere di tornare alla versione con due formazioni partecipanti.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha commentato così il nuovo formato: «Abbiamo deciso di accettare l’offerta dell’Arabia per ospitare quattro edizioni di Supercoppa in sei anni. Le prossime due e poi due anni di stop e poi si ritornerà nel Paese. La prossima competizione avrà già quattro squadre, all’interno del format è inserita anche una amichevole sempre all’estero. Scelta format può essere rimessa in discussione in base agli impegni. Stagione prossima 23 milioni, mentre con una gara sola e amichevole cifra pari a 12 milioni. L’amichevole è uno strumento scelto per cercare di aiutare la qualità calcio saudita».

