Zeman è il nuovo allenatore del Pescara: «Sono qua per lavorare»

Il club ha ufficializzato il ritorno del tecnico. Oggi alle 15 il primo allenamento al Delfino Training Center. Alle 17.30 la conferenza stampa di presentazione

Ora è ufficiale, Zeman è il nuovo allenatore del Pescara. Il club ha ufficializzato con un tweet il ritorno in panchina del tecnico dopo le dimissioni di Colombo.

𝗛𝗘’𝗦 back • Bentornato mister 𝗭𝗭 ! 🤝⚪️🔵 pic.twitter.com/DFz7B7af9Z — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) February 27, 2023

Il comunicato ufficiale del Pescara:

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zdeněk Zeman. Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro. Ore 15: Primo allenamento al Delfino Training Center Ore 17:30 Conferenza stampa di presentazione presso Ekk Hotel e LIVE sulla nostra pagina Facebook.

Le prime parole di Zeman:

«Se sono qua vuol dire che sono contento. Se ho fatto pace con Sebastiani? Siamo sempre stati in pace. Pescara è una bella città, c’è un ambiente bello e spero di ritrovarlo: sono qua per lavorare, mi piace il calcio e mi piace lavorare sul campo, nella speranza di raggiungere qualche obiettivo. Vorrei poi rivedere i tifosi come 12 anni fa».

Questa mattina l’annuncio delle dimissioni di Colombo.

“La Delfino Pescara 1936 comunica che il tecnico Alberto Colombo ha presentato le proprie dimissioni; la società, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accettare la decisione del mister a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità. A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo”.

