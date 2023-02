Zaniolo già in viaggio verso Milano, poi ad Istanbul per la firma con il Galatasaray

L’indizio che la trattativa sarebbe alle battute finali arriva da una storia Instagram pubblicata dalla mamma di Zaniolo, Francesca Costa. Dopo il rallentamento subito a seguito del tragico terremoto la trattiva sembra essersi sbloccata anche sul nodo della clausola rescissoria.

La conferma che Zaniolo è già in viaggio verso Istanbul dove farà poi le visite mediche invece è arrivata da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di calciomercato.

Su Instagram si vede l’autostrada, Zaniolo che si vede di riflesso dal finestrino e la mamma sono in viaggio probabilmente verso l’aeroporto di Milano Malpensa, dove da lì prenderanno un volo per Istanbul.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Deal will include €35m release clause.

✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg

