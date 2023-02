Il trasferimento di Zaniolo in Turchia sospeso dopo il terremoto

La Gazzetta scrive: “Tutti i campionati sono sospesi ma per la trattativa c’è ancora tempo. Il calciomercato in Turchia finisce mercoledì”

La Gazzetta dello Sport evidenzia come il terremoto in Turchia stia condizionando la trattativa che porta Zaniolo al Galatasaray:

“Nel mondo dorato del calcio a volte irrompe la realtà e bisogna farci i conti. Così il devastante terremoto che la notte scorsa ha colpito la Turchia, provocando circa millecinquecento vittime accertate finora (ma potrebbero essere molte di più), stanno rallentando anche la risoluzione del caso Zaniolo. Anche se l’epicentro è al confine con la Siria, quindi ben lontano da Istanbul, la potenza della scossa – circa 7.7 della scala Richter, con una energia sprigionata superiore di circa mille volte a quello di Amatrice – ha messo in ginocchio l’intero Paese. Anche il calcio, perciò, dovrà subirne conseguenze”.

Tutti i campionati sono sospesi ma per la trattativa c’è ancora tempo. Il calciomercato in Turchia finisce mercoledì e Zaniolo è ancora in corsa per approdare in terra turca:

“Tutti i campionati, infatti, sono stati sospesi e quindi anche la trattativa fra la Roma, il Galatasaray e il Fenerbahce ha subito un logico stop, anche se non è tramontata (il mercato in Turchia chiude mercoledì). La preoccupazione, infatti, sta lievitando, e le immagini che giungono dalla Turchia non lasciano presagire un ritorno a breve alla normalità. Zaniolo e la sua famiglia attendono sviluppi, ma i dadi in mano, adesso, li ha il destino”.

