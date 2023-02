Udinese, furto al centro sportivo “Dino Bruseschi”: sottratti indumenti e 1000 euro

Venerdì alle ore 19 alcuni malviventi hanno forzato diversi armadietti mentre sui campetti del centro sportivo si allenava il settore giovanile.

Il Corriere dello Sport riporta del furto subito dall’Udinese ieri, venerdì 24 febbraio. Dei malviventi sono entrati negli spogliatoio del club friulano, all’interno dell’impianto sportivo “Dino Bruseschi”, mentre sui campetti si allenava il settore giovanile.

Scrive il Corriere che l’episodio “si è verificato intorno alle ore 19 di venerdì. Come riportano i giornali locali, alcuni malviventi hanno forzato diversi armadietti e hanno rubato indumenti e circa 1000 euro“.

Ovviamente sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo e la radiomobile di Udine ed hanno avviato le indagini di rito.

L’Udinese ospiterà lo Spezia alla Dacia Arena domani pomeriggio alle ore 18. Il tecnico Sottil in conferenza ha parlato di una sfida difficile e importante:

«La settima è stata intensa tanto lavoro e concentrazione per preparare al meglio la partita di domani. Aver recuperato Perez e Masina è un bene: più giocatori sono disponibili e meglio è per tutto, per la squadra, la qualità e l’intensità degli allenamenti, la cosa più importante. Pereyra è un giocatore straordinario che può giocare in tutti i ruoli, un vero valore aggiunto. Thauvin sta ritrovando la condizione migliore, lavora con intensità ed entusiasmo. Lo Spezia ha una rosa molto competitiva come ho detto anche all’andata. Ha problemi di classifica che ha cambiato l’allenatore in questi giorni, un allenatore esperto di categoria che porterà idee, concetti ed entusiasmo. Mi aspetto quindi un’altra partita dura perché tutte le squadre cercano punti per il proprio obiettivo. Dobbiamo essere bravi a fare la nostra gara e secondo me l’abbiamo preparata bene, con entusiasmo e serenità, altrimenti si rischia di entrare in un trend negativo che non ha senso e modo di esserci. Sono molto fiducioso e convinto su una grande prestazione dei ragazzi».

