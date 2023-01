L’Udinese chiede un consulto specialistico per Deulofeu: «ginocchio troppo instabile»

Lo spagnolo era stato costretto alla sostituzione, nel match con la Sampdoria. Troppo frequenti gli infortuni, il club vuole approfondire

Gerard Deulofeu si ferma di nuovo. Lo spagnolo dell’Udinese era stato sostituito nel finale del match contro la Sampdoria. Era stato proprio lui a chiedere il cambio per un fastidio al ginocchio. Dopo la partita aveva rassicurato tutti, con un messaggio sui social, in merito alle sue condizioni. Ma stamattina è arrivato il comunicato ufficiale del club friulano che lo riguarda. Nella nota, l’Udinese scrive di “instabilità al ginocchio” per lo spagnolo e della decisione congiunta di affidarsi ad uno specialista per una consulenza. Non è la prima volta che Deulofeu accusa problemi fisici: nelle ultime settimane non ha mai potuto giocare con regolarità. Naturalmente, la situazione ha riflessi importanti sul mercato. Deulofeu sembrava ad un passo dalla Roma e aveva anche diversi estimatori in Premier League. Lo stop non ci voleva.

Di seguito la nota dell’Udinese.

“Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da Gerard Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l’iter di recupero più idoneo”.