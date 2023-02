Spalletti: «Non so quanto sia giusta la decisione di chiudere il settore ospiti e lasciare i tifosi vicini»

In conferenza: «Metterli così a contatto è rischioso anche se oggi bisogna fare una plauso ai tifosi perché non è successo niente»

Nella conferenza stampa dopo la gara vinta ad Empoli, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, si è soffermato a parlare dei tifosi, commentando la scelta di chiudere il settore ospiti per i tifosi azzurri

«Lei lo percepisce solo allo stadio, noi lo percepiamo da quando arriviamo in albergo. C’è da fare una riflessione, è giusto chiudere un settore dello stadio e farsi che poi i tifosi siano mischiati da tutte le parti e si rischia di far casino? Anche stasera c’erano molti tifosi del Napoli e metterli così a contatto è rischioso anche se oggi bisogna fare una plauso ai tifosi perché non è successo niente. Questo è il modo in cui bisognerebbe assistere alla partite sempre in Italia, senza inneggiare contro»

