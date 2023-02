Spalletti: «Faccio un appello ai tifosi, chiedo loro di fare di tutto per la maglia del Napoli e per Napoli»

A Kiss Kiss Napoli: «Questo non è il momento per gli individualismi. Non dovete pensare a lui, al singolo. Dobbiamo essere tutti uniti, compatti».

Nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, c’è stato un divertente fuori onda con l’intervento di Luciano Spalletti. Mentre Valter De Maggio era in collegamento a Castel Volturno, a sorpresa, senza alcun preavviso, è arrivato il mister del Napoli.

Il mister toscano ha prima scherzato con il conduttore: «Sono venuto qui perché sapevo della sua presenza e sono venuto appositamente a salutarla».

Poi Luciano Spalletti, facendosi più serio, ha aggiunto:

«Sono venuto qui per fare un appello a tutti i nostri tifosi. Chiedo a tutti gli sportivi di fare tutto per lei. Cosa intendo per lei? Il mio riferimento è alla maglia, alla città, alla squadra. Questo non è il momento per gli individualismi. Non dovete pensare a lui, al singolo. Dobbiamo essere tutti uniti, compatti. Non aggiungo altro anche perché parlerò sabato in conferenza prima della gara con lo Spezia».

Il discorso ai tifosi sull’essere uniti, quindi, continuerà nella conferenza stampa che precederà la partita di Serie A tra Spezia e Napoli in programma domenica alle ore 12.30. Gli azzurri sono chiamati a confermare il primato in classifica cercando di allungare il vantaggio dalle inseguitrici. Per i padroni di casa il discorso è diverso. La squadra di Gotti è in piena lotta per non retrocedere e proverà ad impensierire la compagine di Spalletti.