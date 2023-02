Show di Ronaldo in Arabia, per lo spettacolo arrivano pure le locuste (Video)

Il portoghese segna 4 gol contro l’Al-Wehda ma durante la partita arriva l’invasione delle locuste. Su Twitter l’ironia degli utenti

Finalmente Ronaldo. Mentre in Italia il nome di Ronaldo viene tirato in ballo per le vicende giudiziarie della Juve, il portoghese finalmente ha mostrato anche in Arabia di cosa è capace segnando 4 gol in una sola partita con il suo Al-Nassr.

Nella partita contro l’Al-Wehda alla Mecca, Cristiano Ronaldo ha superato la quota dei 500 gol in carriera nei campionati professionistici. Adesso sono 503 per essere precisi.

Al-Wehda-Al-Nassr 0-4: CR7 show, poker per Cristiano Ronaldo con l’attaccante portoghese protagonista assoluto del match andando oltre la prima tripletta segnata in Arabia Saudita 🟡🔵 🎙️ Francesco Nigro#Sportitalia pic.twitter.com/Rz1iCE7wQb — Sportitalia (@tvdellosport) February 9, 2023

Il portoghese registra poi un altro record. Non sono in molti, forse nessuno, a poter dire di aver vinto una partita segnando quattro gol durante un’invasione di locuste.

Ronaldo is the king of Locust League https://t.co/t5Y2rJ6xgH — 🌪️🔴⚫ Pedro Baldessar 🌪️🔴⚫⚒️🇧🇷🇮🇹🇩🇪 (@pedro_baldessar) February 10, 2023

Il mondo dei social è pieno di immagini che riprendono il King Abdulaziz Sports City Stadium della Mecca pieno di questi insetti sugli spalti. L’ironia degli utenti li ha spinti a decretare che nemmeno le locuste volevano perdersi lo spettacolo.

Saudi club Al-Wehda, Al-Nassr and Cristiano Ronaldo’s opponent last night, suffered a locust invasion in the middle of the match! 🥶🦗🇸🇦 pic.twitter.com/SZfKaft5ES — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) February 10, 2023

Al termine della partita l’arbitro ha firmato a Ronaldo il pallone.

𝗟𝗼 𝗳𝗶𝗿𝗺𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗲❓ Con le quattro reti messe a segno ieri contro l’Al-Wehda, Cristiano Ronaldo ha potuto portare a casa il pallone della partita. Prima però ha chiesto una firma particolare…✍️⚽️@SaudiProLeague @Cristiano #sportitalia pic.twitter.com/KIR5bjiOrV — Sportitalia (@tvdellosport) February 10, 2023

All’inizio della sua avventura in Arabia i tifosi dell’Al-Nassr non erano molto contenti della prestazione del portoghese:

“È già sfumata la prima possibilità di vincere un titolo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo ed arrivano le polemiche. Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr, l’ex attaccante della Juventus è rimasto ancora a secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba. La sconfitta per 3-1 con l’Al-Ittihad non è stata presa benissimo dai sostenitori dell’Al-Nassr e qualcuno di loro nel dopo partita addirittura si è spinto a contestare già Ronaldo, arrivando a compiere un gesto davvero brutto. Il campione di Madeira mai si sarebbe sognato di dover subire un gesto del genere in carriera soprattutto in Arabia Saudita. Le immagini registrate in un video mostrano un paio di tifosi del club saudita calpestare una bandiera col nome e il numero di CR7, mentre sfollano delusi dallo stadio.”

ilnapolista © riproduzione riservata