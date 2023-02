Cristiano Ronaldo segna il primo gol in Arabia Saudita. Su rigore (Video)

La prestazione del portoghese non ha convinto i tifosi, anche perché prima del calcio di rigore Ronaldo ha sprecato due occasioni

Finalmente è arrivato il primo gol di Cristiano Ronaldo con l’Al-Nassr, su rigore. Il portoghese ha trovato la prima rete che ha permesso alla squadra di Rudi Garcia di pareggiare l’incontro contro l’Al-Fateh dello spagnolo Cristian Tello, ex Fiorentina.

Una magra consolazione per l’Al-Nassr che adesso si trova primo in classifica a pari punti con l’Al-Shabab e con una serie di agguerrite inseguitrici alle spalle. La prestazione del portoghese non ha convinto i tifosi, anche perché prima del calcio di rigore Ronaldo ha sprecato due occasioni, una delle quali si è stampata sulla traversa.

Como los hace rabiar 🐐👌😅pic.twitter.com/1ZRDOVOjKA — Y U L I S🐥 (@YulisRMCF) February 3, 2023

La prima occasione l’ha sbagliata clamorosamente. Della partita di Ronaldo ne ha scritto Marca:

“L’incontro è stato un ottovolante di emozioni per Cristiano. La prima parte era la croce e la seconda – piuttosto alla fine del match – la delizia. Al 24′ si vede annullare un gol per fuorigioco dopo aver battuto il portiere con un bel tiro-cross. Più tardi, al minuto 35 , fallisce una chiara occasione che manda alle nuvole . E sull’orlo dell’intervallo, nel recupero del primo parziale, è andato a sbattere contro la traversa dopo un bel tiro di sinistro.”

Più critici in Italia, con il Corriere dello Sport che descrive un Ronaldo nervoso:

“L’Al-Nassr [nel secondo tempo] è calato, s’è affidato principalmente ai tentativi di Talisca, mentre Ronaldo ha aspettato invano palloni giocabili al centro dell’area di rigore litigando spesso con gli avversari (e beccandosi un giallo)“.

