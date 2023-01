Ronaldo non senga in Arabia e i tifosi calpestano la sua maglia (Video)

Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr, l’ex attaccante della Juventus è rimasto ancora a secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba.

È già sfumata la prima possibilità di vincere un titolo in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo ed arrivano le polemiche. Nella sua seconda partita ufficiale giocata con l’Al-Nassr, l’ex attaccante della Juventus è rimasto ancora a secco di reti, scatenando i primi malumori all’interno della tifoseria araba.

La sconfitta per 3-1 con l’Al-Ittihad non è stata presa benissimo dai sostenitori dell’Al-Nassr e qualcuno di loro nel dopo partita addirittura si è spinto a contestare già Ronaldo, arrivando a compiere un gesto davvero brutto, che il campione di Madeira mai si sarebbe sognato di dover subire in carriera soprattutto in Arabia Saudita. Le immagini registrate in un video mostrano un paio di tifosi del club saudita calpestare una bandiera col nome e il numero di CR7, mentre sfollano delusi dallo stadio.

I Già nei giorni scorsi, era circolato in rete un video di un giornalista saudita che, dopo l’ennesima brutta prestazione di CR7, scaricava tutta la sua frustrazione dicendo:

«Non ha ancora segnato. Avete detto che avrebbe fatto tanti gol e invece sa fare solo “siuuu”».

Insomma, un inizio tutto in salita per il cinque volte Pallone d’Oro, che – con uno stipendio da 200 milioni di euro all’anno fino al 2025 – ha ancora molto da fare per conquistarsi la stima e la fiducia dei tifosi sauditi.

🚨| They no longer want the CR7 in Arabic. Several Al-Nassr fans trampled on Cristiano Ronaldo’s jersey for failing to score a goal and bringing his team to victory. #ronaldo #CristianoRonaldo #AlNassr pic.twitter.com/UUQd5oNcig — FootballMedia (@FootballMediaID) January 29, 2023