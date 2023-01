Ronaldo tornerà a giocare in Europa secondo Rudi Garcia

Il suo attuale tecnico al Al Nassr ha detto: «È uno dei migliori giocatori del mondo. Non finirà la sua carriera in Al Nassr, tornerà in Europa»

Cristiano Ronaldo tornerà a giocare di nuovo in Europa dopo il suo periodo in Arabia Saudita, questo è quello che riporta Sky Sports, partendo dalle parole del suo allenatore al Al Nassr.

L’attaccante portoghese si è trasferito in Arabia con un contratto faraonico di due anni al termine della sua permanenza al Manchester United, ma secondo Rudi Garcia Ronaldo continuerà a giocare anche a 40 anni

Intanto i Arabia Ronaldo vive in modo completamente differente da come faceva in Europa “La vita in Arabia non ha assolutamente nulla a che fare con lo stile di vita europeo – scrive ABC – Qui, a causa delle condizioni climatiche estreme che si verificano tra la primavera e l’autunno, oltre alle pratiche religiose, la routine professionale si svolge nelle ore pomeridiane e notturne, soprattutto nei mestieri e nelle attività che richiedono di essere svolte in uno spazio all’aperto, come il calcio”. Il calciatore saudita funziona in un altro modo. “Si alza alle 13, consuma un pasto sostanzioso, più vicino al pranzo che alla colazione, e si reca nella sua cittadella dello sport per svolgere il suo allenamento. L’ora di andare a letto è di solito molto dopo l’alba. Per Cristiano, che ha trascorso tutta la sua carriera in Europa, questo sarà uno degli ostacoli che dovrà superare nell’esotico e dorato epilogo della sua carriera”.