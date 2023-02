Reichart (Superlega): «In pochi conoscono il calcio europeo come Agnelli»

All’Ansa: «Non sono preoccupato per la situazione della Juve, continuerò a lavorare con loro. Se potrà esserci un ruolo per Agnelli? Deciderà lui».

In una intervista all’Ansa Bernd Reichart, l’ad della società dietro al progetto Superlega, ovvero A22 Sports, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla situazione della Juventus e del suo ex presidente Andrea Agnelli. Nelle dichiarazioni rilasciate si evince come Reichart non sia per nulla preoccupato della vicenda, ed anzi, vuole continuare a collaborare con l’ormai ex numero 1 bianconero. Queste le parole di Reichart su Agnelli e la Juventus:

«Preoccupato per la situazione della Juve? No, io continuerò a lavorare insieme ai rappresentanti della Juventus in maniera costruttiva e produttiva. Continuerò ad apprezzarli come partner impegnati nel progetto, che hanno a cuore la sostenibilità del calcio».

Continua Reichart:

«Potrà esserci un ruolo per Andrea Agnelli? Andrea prenderà una decisione e farà quello che vorrà fare. Voglio essere sicuro di poter confrontarmi ancora con lui e con i suoi consigli e la sua conoscenza, in pochi conoscono il calcio europeo come lui».

