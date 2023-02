Psv-Siviglia, tifoso entra in campo e tenta di aggredire il portiere, che lo immobilizza (VIDEO)

È accaduto nei minuti finali della gara di Europa League. Orsato ha fermato l’incontro, poi è intervenuta la polizia per portare via l’aggressore

Durante la gara di ritorno dei play off di Europa League tra Psv-Siviglia un tifoso ha fatto invasione di campo ed ha provato ad aggredire il portiere Dmitrovic, che però è riuscito a difendersi e lo ha bloccato

Incredibile quanto accaduto durante la gara di ritorno dei play off di Europa League tra Psv e Siviglia: un tifoso è entrato in campo ed ha provato ad aggredire il portiere del Siviglia, Dmitrovic, che però è riuscito a difendersi immobilizzandolo. Tutto è avvenuto sul finale della partita, a tre minuti dalla fine, quando il risultato era sul 2-0. Il tifoso, incappucciato, ha invaso il campo ed ha cercato di aggredire Dmitrovic. Il portiere non ha perso un secondo: ha bloccato il tentativo del tifoso e lo ha steso per terra, immobilizzandolo. A dirigere la gara era l’arbitro italiano Orsato, che ha fermato l’incontro mentre attorno ai due si radunava la folla dei calciatori che cercavano di dividerli. Poi, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno portato il tifoso fuori dallo stadio.

Alla fine dell’incontro, Dmitrovic ha dichiarato:

«È venuto e mi ha spinto da dietro. Probabilmente era arrabbiato per il risultato è un po’ pazzo. Ha cercato di colpirmi e sono riuscito ad afferrarlo e ad aspettare che arrivasse la sicurezza. Non è mai bello vederlo nel calcio, non dovrebbe accadere e d’ora in poi spero che queste cose siano ben punite. Meglio che non dica cosa avrei voluto fargli… Se qualcuno mi attacca, io mi difendo».