Napoli-Roma, Orsato promosso dai quotidiani: “grande autorevolezza, in pochi hanno alzato i toni”

Tutti concordi i giudizi sul direttore di gara in Napoli-Roma. Casarin: “Con Orsato si è giocato bene a calcio”. Unico neo: manca un giallo per Kim

Daniele Orsato, direttore di gara di Napoli-Roma 2-1, è stato promosso a pieni voti, soprattutto da Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Il CorSport ne elogia in particolare la grande autorevolezza in campo. Il voto in pagella è 7.

“Grande autorevolezza, in pochi hanno alzato i toni: Orsato ha diretto con pochissime sbavature ma soprattutto con un ascendente sul match del Maradona che appartiene a pochi (soprattutto in questa CAN). Lascia giocare molto (e se lo può permettere perché lo sa fare, non come qualche arbitro in stile Marinelli), segue il gioco in anticipo, i giocatori gli agevolano il compito”.

L’unica pecca, per Edmondo Pinna che firma la Moviola, è un giallo in meno per Kim, che invece lo avrebbe meritato.

“Orsato chiude con 22 falli e 3 gialli. Tutti corretti, forse ne mancherebbe uno per Kim, con salta e va con il braccio

sulla faccia di Abraham”.

Anche per Paolo Casarin la gestione di gara è stata ottima. “Con Orsato si è giocato bene a calcio”, scrive sul Corriere della Sera.

“Orsato e Di Paolo per Napoli-Roma. Fino al 15’ palla in movimento grazie a Orsato che lascia giocare e ai calciatori che fanno solo 3 falli e non simulano. Orsato arbitra a circa 10 metri dai giocatori per cui si smontano tentativi di protesta. Al 32’ giallo per Dybala per pestone sul piede di Lobotka. Al 67’ giallo per Osimhen, subito dopo per El Shaarawy. Con Orsato si è giocato bene a calcio”.

La Gazzetta è un filino più critica, ma il voto è sempre sopra la sufficienza: 6,5. Sull’episodio della manata di Kim la rosea racconta anche il faccia a faccia tra l’arbitro e Mourinho.

“Così come al 38’, quando ricadendo in un duello aereo Kim colpisce (pur senza dolo) Abraham sul volto. E sarebbe proprio su quell’episodio che Mourinho, poco prima di rientrare per la ripresa e nel tunnel, chiede spiegazioni a Orsato che argomenta e chiede il perché di alcune proteste dopo «un primo tempo così tranquillo»”.